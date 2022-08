La Salernitana chiarisce: “Nessuna offerta per Mertens, vuole un club che giochi le Coppe"

La società granata, contattata dalla redazione di TuttoSalernitana.com, autorizza a comunicare che, ad ora, non c'è stato assolutamente nulla

Nel corso di queste ore era circolata con insistenza una voce che parla di una prima proposta ufficiale della Salernitana per Dries Mertens, con un biennale da 3,5 milioni di euro pronto per essere firmato. La società granata, contattata dalla redazione di TuttoSalernitana.com, autorizza a comunicare che, ad ora, non c'è stato assolutamente nulla e che c'è la piena consapevolezza che il calciatore, nelle prossime due settimane, si guarderà attorno sperando nella chiamata di un club che giocherà le competizioni internazionali.

Solo in un secondo momento, a cifre decisamente più basse, ci si potrebbe fare un pensierino. La Salernitana, dunque, a mezzo stampa ha lanciato qualche segnale al giocatore affermando che le porte sarebbero spalancate. Ma di proposte ufficiali e concrete nemmeno l'ombra. Se ne riparlerà, eventualmente, dopo Ferragosto.