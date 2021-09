La Salernitana imbriglia l’Atalanta e la inchioda sullo 0-0: il primo tempo si chiude in parità

Reti bianche all’Arechi alla fine del primo tempo. Salernitana e Atalanta rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0, dopo quarantacinque minuti giocati a un discreto livello di intensità, senza grossi picchi e con un’occasione da gol a testa. Le due formazioni sono andate vicine una volta a testa a sbloccare il risultato. La prima chance è della Dea con Gosens che dal limite dell’area ma trova pronto Belec. Alla mezz’ora è invece Kechrida a spaventare gli orobici con una sventola da fuori. Musso legge fuori la traiettoria, in realtà la palla scheggia la traversa e schizza via. Ai punti, infatti, tiene meglio il campo la formazione di Castori, aiutata dal talento di Ribery ma non solo. Più imballata la manovra dell’undici ospite, che ha faticato parecchio a rompere le linee di gioco avversarie.