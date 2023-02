La Salernitana non c'è, la Juventus domina all'Arechi: finesce 0-3

La Juventus domina a Salerno, un 3-0 che non ammette grosse repliche.

La Juventus domina a Salerno, un 3-0 che non ammette grosse repliche. È la serata del ritorno di Vlahovic al gol, ma non solo, perché il serbo gioca con un'applicazione e un'intensità che non si vedeva da tempo. Di contro i campani non riescono a fare molto se non provarci dalla distanza, ma la differenza tecnica si è vista, anche grazie a un Di Maria in veste di regista offensivo, decisivo nei momenti importanti.

La Salernitana prova a coprirsi con Dia sulla sinistra e con un 4-5-1 rispetto al solito 3-5-2. Teoria che funziona fino al minuto ventisei, quando Nicolussi Caviglia tampona Miretti, mandando Vlahovic dal dischetto per lo 0-1, confezionato incrociando il tiro e baciando il palo. Da lì in poi i campani non riescono a opporre grande resistenza, sfaldandosi di poco in poco. Anche perché il centravanti serbo va vicino al raddoppio altre due volte, con Troost Ekong che viene scherzato in una circostanza con un tacco, conclusione poi larga. La pratica viene praticamente chiusa già a fine primo tempo, perché una palla vagante finisce sui piedi di Vlahovic: il tiro masticato favorisce Kostic che, da due passi, firma il 2-0.