La Salernitana perde ancora e ha un piede e mezzo in B: passa il Lecce 1-0 con autogol

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Termina sul risultato di 0-1 il match dell'Arechi tra Salernitana e Lecce, valido per la 29esima giornata di Serie A . I salentini all'esordio di mister Gotti passano grazie a un autogol di Gyomber al minuto 17, provocato da una conclusione di Nikola Krstovic, e trovano tre punti fondamentali in chiave salvezza. I granata invece perdono l'ennesima partita e vedono ormai sfumare anche le ultime speranze per rimanere attaccati alla massima serie, con il quartultimo posto distante undici punti.