La Salernitana prende un po' di ossigeno: vittoria a Verona e Inzaghi torna stabile in panchina

La Salernitana torna a vincere dopo tre sconfitte e un pareggio, imponendosi per 1-0 sul campo dell'Hellas Verona. A decidere la sfida è stata una rete segnata da Tchaouna su assist di Kastanos al 48'. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, con Montipò protagonista di almeno un paio di interventi e l'infortunio di Pirola già al 5' (al suo posto dentro Gyomber), la formazione di mister Inzaghi ha segnato il gol partita al 49'.

Sugli sviluppi di un corner per l'Hellas, ripartenza letale degli ospiti con Tchaouna che dal limite dell'area sterza sul destro e con un diagonale fredda il portiere avversario per l'1-0. A nulla vale la reazione dei padroni di casa, che sbattono sul muro granata e alla fine si devono arrendere alla prima rete in Serie A del classe 2003.