La Salernitana riacciuffa il Milan: all'Arechi è 1-1 al 45'

All'Arechi è 1-1 al termine del primo tempo tra Salernitna e Milan. Rossoneri che partono forte e si portano in vantaggio dopo appena 5': Theo Hernandez parte dalla sinistra e trova tutto solo Messias che penetra in area e di sinistro infila Sepe. La Salernitana si difende e riparte in contropiede,e proprio in una veloccissima ripartenza trova la rete del pareggio al 29' con Bonazzoli, bravvissimo a metterla dentro in rovesciata a porta vuota dopo l'uscita sbagliata di Maignan su Djuric.