La Salernitana ribalta la Lazio! Decisivo l'ex Candreva: prima vittoria per i campani

La Salernitana ribalta la Lazio all'Arechi, i biancocelesti cadono 2-1.nell' anticipo del tredicesimo turno di Serie A.

La Salernitana ribalta la Lazio all'Arechi, i biancocelesti cadono 2-1.nell' anticipo del tredicesimo turno di Serie A. Dopo una bella iniziativa personale di Candreva al 23', è proprio la squadra granata con un bel tiro di Bohinen a creare la prima occasione da rete: la conclusione dalla distanza del numero 8 di casa è ben calibrata, ma sbatte clamorosamente sulla traversa. La rete si gonfia invece sul fronte opposto, quando Immobile viene atterrato in area da Gyomber e realizza il gol dell'1-0 spiazzando Costil dal dischetto al 43'.

La Salernitana riacciuffa la Lazio al 58': Mazzocchi mette in mezzo per Candreva che pizzica il pallone di testa e Provedel risponde coi pugni. Sulla ribattuta però Gila e Patric si addormentano, così Kastanos ne approfitta e da due passi insacca in rete il pallone dell'1-1. Al 67' ancora protagonista Candreva, che ribalta il match: l'ex Lazio si fa toccare il pallone e lascia partire una sassata da lontanissimo. Il pallone prende un effetto strano e coglie di sorpresa Provedel, che non riesce a deviare la sfera spianando la vittoria ai granata, la prima in campionato.