La Salernitana rischia di perdere Dia: ci sono offerte di due squadre italiane

TuttoNapoli.net

La Salernitana si prepara all'idea di poter perdere Boulaye Dia. L'attaccante, che è stato riscattato dal club di Danilo Iervolino per 12 milioni di euro, ha una clausola fissata a 25 milioni fino al 20 luglio e dovrà riconoscere anche il 20% di un'eventuale cessione al Villarreal per accordi precedenti. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, sono già due le società che si sono fatte avanti per il senegalese.

Da ambienti ufficiali confermano che Milan e Fiorentina hanno avanzato proposte ufficiali e che quella dei rossoneri è la più vicina al valore della clausola. I tifosi stanno contando i giorni che mancano alla scadenza di questo vincolo perché sanno che i granata non potrebbero opporsi in nessun modo se qualcuno decidesse di mettere sul piatto 25 milioni di euro.