La Salernitana si avvicina a Boateng: domani può essere già a Salerno

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Salernitana crede davvero al colpo Jerome Boateng e insiste con il calciatore per convincerlo ad accettare l'offerta del club granata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza è sicura che il classe '88 possa portare esperienza e leadership, necessarie per far acquisire consapevolezza alla squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Nella giornata di oggi sono proseguiti i contatti con la società campana che ha fatto il massimo sforzo per aggiungere Boateng alla propria rosa. L'idea della Salernitana è che l'ex Bayern Monaco si presenti già domani, venerdì 19 gennaio, per le visite mediche di rito e di conseguenza spinge per avere il sì del tedesco e chiudere definitivamente la trattativa.

Nelle ultime ore ci sono stati contatti concreti con il giocatore svincolato, ma il 35enne non ha ancora dato l'ok definitivo alla Salernitana e il trasferimento è ancora in dubbio. Il calciatore ha deciso di prendersi del tempo per valutare l'offerta sul tavolo, al pari delle altre che ha ricevuto negli ultimi giorni e che potrebbero indurlo ad accettare un'altra destinazione. L'ex Lione è svincolato dal termine della stagione 2022-2023, nella quale ha collezionato 430 minuti complessivi, spalmati su 8 presenze, tutte in Ligue 1 e nessuna in Coupe de France.