Doppia rimonta per il Bologna a Salerno e all'Arechi contro la Salernitana finisce 2-2. Secondo pareggio di fila per i felsinei, terzo per i granata. I padroni di casa vanno in vantaggio per due volte, prima con Pirola e poi con Dia, raggiunti rispettivamente da Ferguson e Lykogiannis.