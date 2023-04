La Salernitana si fa riprendere, due legni salvano i granata: finisce pari a La Spezia

Al Picco finisce 1-1 la sfida salvezza tra Spezia e Salernitana.



Al Picco finisce 1-1 la sfida salvezza tra Spezia e Salernitana. Ospiti in vantaggio al 43': Coulibaly lancia in area per Candreva che non aggancia, la palla rimbalza prima dell'intervento di Caldara che con un colpo in disimpegno sbaglia e manda la palla dentro la propria porta.