La Salernitana tiene a distanza la Samp: termina a reti bianche a Marassi

Finisce 0-0 tra Sampdoria e Salernitana al Ferraris il match valido per la 25ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Finisce 0-0 tra Sampdoria e Salernitana al Ferraris il match valido per la 25ª giornata di Serie A. Nei primi 20 minuti entrambe le squadre hanno faticato parecchio, soprattutto in costruzione: le uniche occasioni sono arrivate soltanto da giocate solitarie, come la conclusione dalla distanza di Sabiri terminata di poco sul fondo. I campani hanno avuto forse l’opportunità migliore per sbloccare il punteggio, con Candreva pescato alle spalle della difesa doriana da Kastanos: decisivo l’intervento in uscita da parte di Audero. La Samp ha cercato di alzare il ritmo nella seconda parte, più per dare un segnale alla squadra di Sousa. I doriani però hanno dovuto fare i conti col solito Ochoa, decisivo in respinta su Leris e attento sulla conclusione di Zanoli arrivata dopo uno slalom tra le maglie granata. La scossa l’ha data Stankovic sostituendo al 35esimo, per scelta tecnica, Sabiri: l'intensità è sicuramente cresciuta nel finale, ma il cambio non è bastato per sbloccare il risultato.