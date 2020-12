La Samp di Ranieri straccia il Crotone, calabresi rischiano di sprofondare

La Sampdoria di Ranieri non si ferma. Cosi la squadra blucerchiata si impone in casa contro il Crotone, sempre più ultimo in classifica (insieme al Torino), per 3-1. Padroni di casa in rete con Damsgaard e Jankto nel primo tempo e Simy a ridurre le distanze, mentre nella ripresa è Quagliarella a firmare il gol del definitivo 3-1. All'attaccante di Castellamare è stato annullato anche un gol nel finale di partita per fuorigioco.