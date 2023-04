La Samp rimonta a Lecce: finisce pari lo scontro salvezza

Al Via del Mare finisce 1-1 il lunch match della 30ª giornata di Serie A tra Lecce e Sampdoria.

Al Via del Mare finisce 1-1 il lunch match della 30ª giornata di Serie A tra Lecce e Sampdoria. Nel primo tempo c'è una sola squadra (o quasi) in campo ed è quella di casa: il Lecce fa il bello e il cattivo tempo contro una Sampdoria troppo remissiva. Poco dopo la mezzora arriva il gol dei salentini: Strefezza confeziona un gran pallone per Ceesay, che in area di rigore rimane freddo e piega le mani di Ravaglia col mancino.