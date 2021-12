La Samp si sveglia tardi, la Lazio gioca solo un tempo: finisce 1-3

A Marassi la Lazio batte 3-1 la Sampdoria nel match delle 18 valido per la sedicesima giornata di Serie A. Nel primo tempo tutto facile per la squadra di Maurizio Sarri che sblocca il punteggio grazie al mancino di Milinkovic-Savic al 7'. I biancocelesti arrotondano il rislutato con la doppietta di Ciro Immobile 17' e 37'. Nella ripresa la Lazio non scende in campo e non costruisce più nulla. Al 68' incredibile ingenuità di Milinkovic-Savic, il serbo dopo un giallo dice qualcosa di troppo al direttore di gara che decide così di espellerlo. All'89' si sveglia la Samp, Gabbiadini, con il mancino spedisce alle spalle di Strakosha e firma il 3-1. Recupero con i doriani protesi in avanti ma Strakosha nega la doppietta all'ex Napoli. Con questa vittoria la Lazio aggancia la Roma al sesto posto in classifica con 25 punti.