La Sampdoria ha deciso: via D’aversa, c'è il ritorno di un grande ex in panchina

La Sampdoria ha sciolto le riserve: già nelle prossime ore sarà esonerato mister Roberto D'Aversa e al suo posto tornerà in panchina il grande ex Marco Giampaolo. Ormai manca soltanto l'annuncio, la società ha deciso di non aspettare fino alla gara di Coppa Italia di martedì e di cambiare subito allenatore. Marco Giampaolo ha già allenato la Sampdoria dal 2016 al 2019. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.