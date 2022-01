La Sampdoria passa in vantaggio ma viene ripresa dal Torino: 1-1 al termine del primo tempo

Finisce 1-1 il primo tempo di Sampdoria-Torino, anticipo della 22^ giornata di Serie A. Un risultato maturato prima della mezz'ora grazie ai gol di Caputo per i padroni di casa e Singo per gli ospiti.

Gara vivace in avvio a Marassi con le due squadre che giocano su ritmi alti. È però la Samp a passare in vantaggio al 18°: errore di Milinkovic-Savic che innesca l’azione in profondità dei padroni di casa con Caputo che realizza con freddezza il gol del 1-0. Il Torino però reagisce e dieci minuti dopo trova il pari grazie a un colpo di testa di Singo servito dalla fascia opposta da Vojvoda.