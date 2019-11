La Sampdoria torna a vincere: 3 punti importanti per la squadra di Ranieri

Finita la partita tra Sampdoria e Udinese, posticipo delle ore 18 del tredicesimo turno di Serie A. Ospiti avanti con un gol di Nestorovski al 29' che approfitta di un errore di Bertolacci e con un tiro dal limite trova il vantaggio. All'ultimo minuto della prima frazione, i doriani però riescono a pareggiare con un gran gol dell'ex azzurro Gabbiadini che, direttamente da un calcio piazzato, sigla la rete della parità. Nel secondo tempo, gli uomini di Gotti vanno in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Jajalo al 51'. La Sampdoria si spinge in avanti e trova al 74' il gol del vantaggio con il rigore di Ramirez che risulta essere decisivo per il risultato finale.