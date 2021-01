La Sampdoria vince in rimonta, Udinese ko per 2-1 ed ora Gotti rischia grosso

Allo stadio Marassi di Genova, la Sampdoria si aggiudica l’anticipo del sabato sera di campionato imponendosi per 2-1 sull’Udinese. Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa si sono resi pericolosi solo con un diagonale di Quagliarella e dove l'Udinese si è dimostrata più pericolosa con le occasioni di Lasagna e Mandragora e la traversa di De Paul, nella ripresa è cambiato tutto. I friulani hanno il merito di sbloccare il match con Rodrigo De Paul che, sfruttando uno spazio centrale, dopo un batti e ribatti batte Audero. Mister Ranieri, però, ha il merito di ribaltare la partita grazie alle sostituzioni. Infatti, al posto di Quagliarella e Verre, entrano in campo Keita e Torregrossa. I padroni di casa si sbloccano e, prima con un rigore di Candreva, e poi con un bel colpo di testa del neoacquisto Torregrossa, ribaltano la gara e vincono il match. La Sampdoria con questi tre punti sale a quota 23 in classifica, per l’Udinese prosegue invece il momento negativo. Ora mister Gotti rischia seriamente la panchina.