La sblocca Abraham: Roma avanti 1-0 sul Torino al 45'. Pellegrini ko

All'Olimpico Roma in vantaggio per 1-0 sul Torino al termine del primo tempo del match delle 18 del quattordicesimo turno di Serie A. Al 15' Mourinho è costretto al primo cambio: Pellegrini esce per un problema muscolare, al suo posto entra Carles Perez. A sbloccare il match ci pensa Abraham al 32': Zaniolo taglia e fa il velo sul lancio di Mkhitaryan , lasciando la palla all'ex Chelsea che controlla con un tiro preciso realizza l'1-0. Al 36' lunghissimo check al VAR di 5': rigore prima assegnato alla Roma ma poi cancellatto per un millimetrico fuorigioco di Abraham.