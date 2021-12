La sblocca Pedro, il Genoa non tira: Lazio avanti 1-0 al 45'

Termina il primo tempo all'Olimpico tra Lazio e Genoa con i biancocelesti avanti 1-0. A decidere fin qui il match è la rete di Pedro al 36', servito da Felipe Anderson dopo una palla rubata a Vasquez. Zero tiri per la formazione rossoblù, che mette in campo grande impegno ma fatica tenere il passo dei padroni di casa.