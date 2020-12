La sblocca Zaccagni: Verona avanti 1-0 contro il Cagliari all'intervallo

Terminato al Bentegodi il primo del tempo del lunch match della decima di campionato tra Hellas Verona e Cagliari. Padroni di casa che chiudono in in vantaggio la prima frazioen di gioco grazie alla rete di Zaccagni al 21', deviazione decisiva sul cross rasoterra di Faraoni. In avvio di gara all'8' il Var aveva annullato un'altra rete degli scaligeri per fuorigioco di Di Carmine dopo un'azione con doppio legno, il primo dello stesso attaccante e il secondo di Di Marco. La risposta del Cagliari nella parte centrale della gara arriva prima con Pavoletti (acrobazia in area su cross deviato dalla destra, salvataggio col corpo di Faraoni prima di Silvestri) e con Marin (liberato al tiro dal limite da posizione centrale, ma sbaglia mira), ma senza troppa convinzione per i rossoblù il primo tempo si conclude col vantaggio del Verona per 1-0.