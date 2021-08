La Serie A rischia di perdere un altro bomber: assalto Atletico per Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic è in mano a Rocco Commisso. Come scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, l'Atletico Madrid ha trovato l'accordo sia con l'agente dell'attaccante serbo che con la dirigenza viola. Dopo la prima offerta da 50 milioni, i Colchoneros sono saliti fino a 70 milioni, ovvero l'importo dell'eventuale clausola che la Fiorentina avrebbe voluto inserire nel nuovo contratto del numero 9 viola.

L'ultima parola spetta al presidente viola: Commisso, rientrato in Italia questa mattina, dovrà prendere una decisione su Vlahovic, il suo pupillo personale per il quale ha sempre manifestato la volontà di tenerlo a Firenze.