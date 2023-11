La solita Juve di corto muso: la Fiorentina cade al Franchi 1-0

Al Franche la Juventus batte la Fiorentina 1-0 nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A.

Al Franche la Juventus batte la Fiorentina 1-0 nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Al 9’ arriva la rete decisiva di Miretti, ben imbeccato da Kostic. La Signora la sblocca al primo pallone buono, la Viola deve rincorrere da subito. I bianconeri si mettono in zona di comfort e innestano la modalità gestione già molto presto. Dopo un po’ ecco la reazione dei padroni di casa, spinti soprattutto da Gonzalez, sul quale deve superarsi Szczesny alla mezz’ora. Grande chance per il pareggio appena prima dell’intervallo su punizione, Szczesny si supera ancora e smanaccia fuori dallo specchio il mancino di Biraghi. L'ultimo tiro del primo tempo è ancora di marca viola, ma Ranieri di testa su corner non centra lo specchio.

Italiano cambia il centravanti all’intervallo, fuori un Beltran sconfitto nettamente nel duello con Bremer e dentro Nzola. Il copione procede regolare: ogni minuto che passa la Juventus retrocede di qualche passo il proprio baricentro, limitandosi perlopiù a difendere orizzontalmente la propria area di rigore contro i continui cross viola. Entra anche un altro atteso protagonista dei viola, Bonaventura, ma le sostituzioni più rumorose, anche solo in quanto a decibel, riguardano l’uscita di Chiesa e l’entrata di Vlahovic: per i due ex sono fischi a volontà. La partita procede su binari di difesa juventina e poca pericolosità della Fiorentina, nel finale Italiano prova anche la mossa disperata mettendo in attacco lo statuario Mina, all’esordio stagionale. Non basta neanche questo per arrivare a far male a Szcesny, la Juventus esce dal Franchi con tre punti