La 'solita' praticità del Milan contro un buon Monza: rossoneri avanti 2-0 al 45'

Dopo 45 minuti di gioco il Milan è in vantaggio sul Monza col risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Brahim Diaz

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo 45 minuti di gioco il Milan è in vantaggio sul Monza col risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Brahim Diaz, autore di un gol dopo un quarto d'ora e uno quasi allo scadere della prima frazione di gioco. Gran protagonista di un Milan cinico è lo spagnolo, ma di certo il Monza non sta facendo una brutta figura nella sua prima in Serie A al Meazza.