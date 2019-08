La Stampa - Sarri scalpita, vuole esserci in panchina col Napoli: si decide domani

Come riportato dall'edizione odierna de La Stampa, Maurizio Sarri sta meglio: anche ieri ha assistito a bordo campo all’allenamento diretto dal vice Giovanni Martusciello e scalpita per tornare in panchina sabato contro il Napoli. I medici, in realtà, sono orientati a rispettare i tempi di rientro iniziali - dopo la sosta, in modo da garantire una completa guarigione -, ma la decisione sarà presa solo domani, dopo nuovi test medici.