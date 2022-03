La traversa salva il Milan al 91’: i rossoneri vincono di misura a Cagliari

Il Milan vince 1-0 a Cagliari, nel match valido per la 30ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan vince 1-0 a Cagliari, nel match valido per la 30ª giornata di Serie A. Parte forte il Milan che crea l'occasione più clamorosa con Brahim Diaz al 13', lo spagnolo a tu per tu con Cragno, spara malissimo a lato. Pochi minuti prima, palo di Kessie, poi altra occasione sbagliata di Messias. Col passare dei minuti il Cagliari prende campo, fiducia e punge i rossoneri. Al 60' il Milan trova il gol vittoria con Bennacer: azione sulla destra con sponda di Girou e Dalbert in ritardo sul regista rossonero che di trima, di sinistra, trafigge l'incolpevole Cragno. Al 91' il Cagliari sfiora il pareggio: cross di Zappa in area, colpo di testa di Pavoletti schiacciato a terra che si stampa sulla traversa.