Ladri svaligiano la villa di CR7 durante Portogallo-Spagna: rubata anche una maglia della Juve

Brutta sorpresa per Cristiano Ronaldo, che dopo aver conquistato un bel pareggio nella sfida amichevole contro la Spagna, ha saputo che proprio durante la gara dell'Alvalade dei ladri hanno svaligiato la sua villa da sette milioni Funchal, Madeira, l'abitazione in cui il lusitano ha passato i primi due mesi di lockdown dovuti al Coronavirus e dove vivono tutt'ora anche la madre e fratello maggiore Hugo (che non se ne sono neanche accorti, trattandosi di una villa di sette piani, ndr). Anche la partner di CR7, Georgina Rodriguez, era assente per impegni alla settimana della moda di Parigi. Tra gli oggetti presi, anche una maglia della Juventus autografata, secondo il media locale Diario de Noticias Madeira.