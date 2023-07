Lautaro carico: “Ora tutti sanno chi è l’Inter, crediamo alla finale di Champions”

Ripetere lo stesso percorso in Champions League sarà possibile per l'Inter? Sì, parola di capitano.

Ripetere lo stesso percorso in Champions League sarà possibile per l'Inter? Sì, parola di capitano. Lautaro Martinez ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Lo scorso anno qualcuno credeva che saremmo arrivati in finale? Nessuno. E allora dobbiamo crederci anche quest’anno. Ora tutti sanno chi è l’Inter, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti in Europa”.