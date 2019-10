Lautaro con un tiro deviato: Inter brutta ma fortunata è avanti sul Brescia

Nel secondo anticipo del decimo turno di campionato, l'Inter, alla fine del primo tempo, è avanti per 1-0 sul Brescia. La squadra di Conte parte subito forte e domina il gioco. Al 23' Lautaro Martinez con un tiro deviato porta in vantaggio i nerozzurri. Brescia che prova a reagire aumentando il ritmo e alzando il baricentro ma non crea pericoli per la porta di Handanovic.