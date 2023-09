Lautaro entra e fa volare l'Inter con un poker: Salernitana travolta nel finale

L'Inter risponde a Napoli e Inter e travolte la Salernitana all'Arechi 4-0.

L'Inter risponde a Napoli e Inter e travolte la Salernitana all'Arechi 4-0. Dopo un primo tempo divertente ed equilibrato Inzaghi fa etrare Lautaro e la partita cambia. Dopo l'ora di gioco decisiva, per la marcatura dell'argentino, una leggerezza difensiva di Lovato, che lascia palla a Thuram. Il francese si allarga a sinistra e crossa al centro per l'accorrente 10: tocco sotto ad anticipare Ochoa in uscita e partita sbloccata.

Dopo una rete annullata ai padroni di casa per fuorigioco il Toro raddoppia- Questa volta, a sbagliare è Bradaric, che si fa soffre il pallone da Dumfries su un passaggio infelice di Ochoa: l'olandese offre proprio a Lautaro, che chiude l'uno-due. Il cutback dal fondo trova nuovamente l'argentino a centro area: di prima intenzione. Nel finale l'Inter dilaga con altri due gol dell'argentino, il primo su rigore, il secondo dopo un'azione corale. Carlos Augusto sfonda a sinistra e crossa, Gyomber abbandona completamente la marcatura di Lautaro, che si stacca e fiocina nuovamente Ochoa.