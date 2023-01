Lautaro fa risorgere l'Inter: vittoria 2-1 sulla Cremonese in rimonta

Pur sembra brillare l'Inter torna alla vittoria. Sul campo della Cremonese la squadra allenata da Inzaghi vince 2-1

Pur sembra brillare l'Inter torna alla vittoria. Sul campo della Cremonese la squadra allenata da Inzaghi vince 2-1 grazie alla doppietta del solito Lautaro Martinez. La prima rete era stata segnata da Okereke. L'argentino con un gol per tempo ha regalato tre punti preziosi ai nerazzurri che non hanno brillato e hanno sofferto nel finale con l'ingresso di Correa e Lukaku che non sono riusciti a far salire la squadra.