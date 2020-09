Lautaro Martinez al Real Madrid? La smentita dei Blancos: "Fake news"

Arriva pressoché immediata dalla Spagna la smentita delle voci circolate quest'oggi in merito ad un possibile accordo raggiunto con Lautaro Martinez da parte del Real Madrid, da scambiare eventualmente con Luka Jovic all'Inter. La casa blanca, riferisce il quotidiano iberico Abc, si è premurata a liquidare la questione in maniera lapidaria: "La notizia è assolutamente falsa", chiudono la questione fonti del Real. Il club madridista, salvo sorprese, non intende affrontare nessun acquisto quest'estate, tenuto conto del significativo taglio di entrate che il club ha subito a causa del Covid-19. La priorità dell'Inter e dell'entourage dell'argentino rimane il prolungamento del contratto.