Lautaro non si ferma più: l'Inter straccia la Fiorentina 4-0, in rete anche Thuram

Il primo gol di Marcus Thuram, che ne potrebbe realizzare altri due ma se li divora, lancia l'Inter sulla Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'Inter batte anche la Fiorentina, schiantata con un 4-0 pesante ma che addirittura non riesce a fotografare il divario visto in un San Siro tutto esaurito.

Thuram fa il primo e se ne mangia altri due: 1-0 a fine primo tempo. La fase di studio e di equilibrio dura una ventina di minuti: a sbloccarsi e sbloccare la serata ci pensa Thuram che, appena prima del cooling break, firma l'1-0. Dimarco e Lautaro rubano palla, il laterale offre al francese una palla morbida morbida, che Tikus manda in rete di testa. Boato a San Siro. Non accadrà così nelle altre due occasioni per il figlio di Lillian, propiziate da Bastoni e Dumfries: a mezzo metro dalla porta, spedisce fuori. Aperte le danze, l'Inter fa ballare la Fiorentina: Christensen deve salvare sul fuoco, nemico e amico, di Calhanoglu e Dodò. Finale a nervi tesi: Arthur entra duro su Barella, che non le manda a dire. Il sardo chiede il giallo per avversario, ma lo ottiene per se stesso.

Si accende Lautaro, sparisce la Fiorentina. Visto il primo tempo, concluso sull'1-0 quasi per puro caso, Italiano corre ai ripari: fuori Beltran e Kouamé, impalpabili, dentro Nzola e Sottil. Non cambia la musica: la prima occasione della ripresa è nerazzurra, con il palo a dire di no a Dumfries per il bis. Christensen dice no a Lautaro di testa, ma l'ineluttabile è solo rimandato: Thuram offre proprio al Toro un cioccolatino che l'argentino trasforma in siluro. 2-0 e non è finita: al 57' Dimarco sfonda, Thuram anticipa Christensen che lo travolge: dal dischetto tocca a Calhanoglu, il turco è freddo e firma il tris nerazzurro. Girandola di cambi per Inzaghi, standing ovation per Thuram ma i padroni di casa non hanno finito e giocano a poker: Cuadrado da destra scodella teso, Lautaro anticipa una difesa in bambola e offre il 4-0. Continuano i cambi, Christensen chiude dolorante, ma la gara finisce lì.