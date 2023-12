Lautaro rinnova, Cds svela i dettagli: guadagnerà molto più di Osimhen

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, VITTORIA 1-0 CONTRO IL LECCE CAMPIONE D’ITALIA: AZZURRINI AI QUARTI Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama LE ALTRE DI A MILAN, PIOLI SOGNA ANCORA LO SCUDETTO: "QUARTO POSTO OBIETTIVO MINIMO, MA VOGLIAMO FARE DI PIÙ" "Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo". Parla così mister Stefano... "Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo". Parla così mister Stefano...