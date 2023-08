Lautaro risponde a Osimhen: un gol per tempo e l'Inter supera il Monza

Il campionato dell'Inter inizia nel segno di Lautaro Martinez.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez apre e chiude Inter-Monza. Per il quinto anno consecutivo - l'ultima sconfitta alla prima risale al 2018 - i nerazzurri inaugurano il proprio campionato con una vittoria: 2-0 ai brianzoli di Raffaele Palladino, il cui gioco come al solito si fa apprezzare ma questa volta non è sufficiente a colmare l'evidente gap rispetto alla formazione vice-campione d'Europa. Protagonista assoluto, acclamato dal Meazza tutto esaurito, il capitano col numero 10 sulle spalle, autore di una doppietta e pronto a lanciare il guanto di sfida a Victor Osimhen, nel pomeriggio capace di trascinare con altrettanta efficacia il Napoli al successo in quel di Frosinone. Un gol per tempo, pochi pericoli e convincenti quasi tutti: è il bilancio, facile facile, dell'esordio stagionale dell'Inter di Simone Inzaghi, facile facile soprattutto per meriti propri.

Servirà tempo, ovviamente: Thuram pare muoversi bene ma gli manca cazzimma, Sommer deve trovare l'alchimia con i compagni di reparto e Cuadrado far dimenticare il suo passato. Ma, per citare altri singoli, mezz'ora di Arnautovic basta a chiarire che non sarà un comprimario e che, forse, Lukaku si può dimenticare presto. L'anno scorso il primo gol l'aveva firmato proprio Big Rom: oggi non c'è e l'Inter vince comunque.