Lautaro si fa parare un rigore da Tatarusanu: è 1-1 anche nel derby al 45'

Termina 1-1 il primo tempo del derby di Milano tra Milan e Inter, posticipo della dodicesima giornata di serie A. All'11' passa in vantaggio l'Inter su calcio di rigore: fallo di Kessié ai danni di Calhanoglu, dal dischetto è lo stesso turco a trasformare. Reazione rossonera e pareggio del Milan su autogol di De Vrji al 18': palla messo dentro da una punizione di Tonali per Tomori, il salto di del difensore inglese tradisce l'olandese che di testa devia alle spalle di Handanovic. Al 27' l'Inter spreca incredibilmente la possibilità di portarsi di nuovo in vantaggio. Altro rigore per un fallo di Ballo-Touré su Darmania, ma dal dischetto Lautaro Martinez si fa ipnotizzare da Tatarusanu che in tuffo blocca in due tempi sulla sua destra.