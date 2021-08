Lazio, 10mln entro venerdì o Hysaj e gli altri acquisti non potranno giocare con l'Empoli

La situazione ingressi in casa Lazio è al momento bloccata. La squadra di Maurizio Sarri ha già accolto Elseid Hysaj, Luka Romero, Felipe Anderson e ha rinnovato il contratto (scaduto a giugno) di Stefan Radu, ma nessuno di questi giocatori è stato registrato in Lega. "Colpa" del famoso indice di liquidità, che non permette al club biancoceleste di ufficializzare gli arrivi. Come riporta Radio Radio, però, la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Venerdì alle 12, infatti, scade il termine ultimo per registrare le liste per la prima giornata del campionato, e al momento per inserire nelle liste i nuovi acquisti la Lazio ha solo due opzioni: cedere Correa oppure Lotito dovrà immettere nelle casse societarie dieci milioni di euro.

Nel frattempo, il ds Tare avrebbe chiuso per l'acquisto di Dimitrije Kamanovic, acquistato dal Cukaricki per 2.5 milioni. Terzino serbo ed extracomunitario, non verrà tesserato in questa stagione e partirà in prestito. La Lazio avrà così libero l'ultimo slot extra per gli extracomunitari, che potrà essere occupato da Toma Basic del Bordeaux.