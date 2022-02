Lazio, Acerbi ancora in ritardo di condizione: sarà in panchina pure contro il Napoli

Francesco Acerbi anche ieri, dopo la seduta con il gruppo, ha proseguito con una parte di lavoro differenziato

Francesco Acerbi anche ieri, dopo la seduta con il gruppo, ha proseguito con una parte di lavoro differenziato, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ricordando che il difensore viene da una ricaduta e da una lesione di secondo grado ai flessori della coscia sinistra: "Sarebbe in ritardo di condizione atletica dopo uno stop lungo 45 giorni. Da lunedì, dopo aver saltato le trasferte di Oporto e Udine, ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Sarri lo ha portato in panchina giovedì scorso e succederà lo stesso domani sera con il Napoli. «Al momento non è un giocatore in grado di iniziare la partita» ha spiegato mercoledì il tecnico della Lazio con tono gelido nei suoi confronti. A Formello, anche se nessuno lo dice apertamente, forse si aspettavano un recupero più rapido".