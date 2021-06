Lazio, Acerbi: "Siamo felicissimi di avere Sarri, il passaggio alla difesa a 4 non spaventa"

Francesco Acerbi parla dal Media Centre di Coverciano a meno due dalla gara contro la Svizzera. Il centrale della Lazio si presenta davanti ai taccuini dei giornalisti in conferenza stampa, tra cui l'inviato di Tuttomercatoweb.com.

Sulla possibile titolarità con la Svizzera "Conosciamo tutti Chiellini, è un grande difensore, una grande persona. E' forte, è veramente forte. E' normale, da lui bisogna sempre imparare. Ha i suoi anni ma si tiene bene. Ha fatto una grande partita ma come tutti. Anche nelle qualificazioni l'ho sostituito, chi gioca gioca, io mi tengo sempre pronto. Tutti qui vogliono giocare, dare il proprio contributo ma l'unico obiettivo è arrivare".

Su Sarri "Siamo felici di averlo. E' un grande allenatore, sono molto entusiasta, sono contento di averlo come allenatore. Ci saranno dei cambiamenti, non importa: a tre, a quattro, non cambia. Ora gioco a tre ma ho sempre giocato a quattro. A quattro mi trovo benissimo, sarà un bel banco di prova per noi, per Sarri, ma sono convinto che faremo una grandissima stagione".