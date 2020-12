Lazio, Acerbi spera ancora: è corsa contro il tempo per il Napoli

Non a caso in campo i compagni lo chiamano 'Leo', a ricordare a tutti, semmai ce ne fosse bisogno, il vero leone che Francesco Acerbi ha tatuato sulla coscia e nell'anima. Proprio quella coscia però è il problema di questo finale di 2020 per l'ex Sassuolo: una piccola lesione lo costringe a fermarsi nel primo tempo contro il Verona. Ora è tempo di attese, speranze e consulti: con lo staff medico che monitora giorno per giorno la situazione in attesa di una risposta definitiva. Continuare a sperare in vista della sfida al Napoli o rimandare per l'ultima gara dell'anno, quella col Milan a San Siro? Fosse per Acerbi le giocherebbe entrambe, ma è chiaro che salvaguardare le condizioni fisiche future è assolutamente la priorità. Lo riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.