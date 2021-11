Lazio, allarme Pedro: si ferma in allenamento e può saltare la Juve (il 28 c'è il Napoli)

Tegola in casa Lazio a quattro giorni dalla sfida contro la Juventus. Maurizio Sarri rischia infatti di dover fare a meno di Pedro per la gara di sabato alle 18 all'Olimpico per un infortunio alla caviglia rimediato nell'allenamento di oggi. Il giocatore verrà valutato nelle prossime ore e si capirà se potrà essere a disposizione. Il Napoli, invece, affronterà la Lazio il 28 novembre.