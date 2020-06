Lazio, allarme per Inzaghi in vista della ripresa: si è fatto male Milinkovic-Savic

Visita di controllo per Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore si sottoporrà oggi alle ore 18 a una risonanza magnetica al ginocchio alla clinica Paideia. Il centrocampista non ha infatti terminato l'allenamento per un problema, che al momento non crea troppi allarmismi, in attesa comunque dei risultati dopo gli esami. Lo riporta Tuttomercatoweb.