Lazio, alta tensione nello spogliatoio alla vigilia del Napoli: scoppia la polemica

Non è tutto rosa e fiori in casa Lazio, tutt'altro. A pochi giorni dalla partita contro il Napoli, si parla ancora di problemi interni. Il Messaggero di questa mattina, oltre a raccontare di una forte tensione tra Lotito e Inzaghi, parla anche di tensioni all'interno dello spogliatoio biancoceleste. Luis Alberto e Milinkovic-Savic sembrano da tempo con la testa altrove. Caicedo si lamenta per il poco spazio ottenuto nonostante le buone prestazioni. In più, non tutti hanno stretto i denti allo stesso modo nel momento di difficoltà ed ecco servite le polemiche interne.