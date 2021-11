Lazio, altra bufera tra Lotito e la FIGC: esplode il caso Immobile dopo l'infortunio

Un altro scontro, questa volta nel nome di Immobile, tra la Federazione e Claudio Lotito. Dopo il rientro a Formello di Ciro, il patron biancoceleste non ha nascosto il suo risentimento per come il suo centravanti è stato gestito dallo staff della Nazionale: "Non so come si sia allenato a Coverciano. A noi non risultavano problemi dal punto di vista medico o clinico. Noi abbiamo saputo tutto quando era già partito". La risposta della Federazione - si legge sul Corriere dello Sport - è stata a dir poco irritata: è stato subito convocato in conferenza stampa Andrea Ferretti, responsabile dello staff medico azzurro: Immobile, secondo la FIGC, non può essersi fatto male lunedì, e ad ogni modo la gestione del recupero non sarebbe cambiata.