Lazio ammazzagrandi, non solo la capolista Napoli: ha battuto tutte le big

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Lazio ammazzagrandi. I biancocelesti in questa stagione si sono distinti per aver battuto, non solo la capolista Napol, ma anche tutte le squadre che occupano le prime 7 posizioni. Nello specifico: 26 agosto 2022, Lazio-Inter 3-1

23 ottobre 2022, Atalanta-Lazio 0-2

6 novembre 2022, Roma-Lazio 0-1

24 gennaio 2023, Lazio-Milan 4-0

3 marzo 2023, Napoli-Lazio 0-1

19 marzo 2023, Lazio-Roma 1-0

8 aprile 2023, Lazio-Juventus 2-1