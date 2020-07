Lazio, aritmetico il ritorno in Champions League: Cagliari battuto in rimonta

La Lazio vince in rimonta sul Cagliari grazie a una rete, la 31esima, di Ciro Immobile e conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League restando in corsa anche per una posizione più nobile di classifica. Una vittoria meritata per i biancocelesti che solo un Cragno in stato di grazia ha reso meno ampia.