Lazio-Atalanta, formazioni ufficiali: Felipe Anderson per Pedro, Gasperini lancia Ederson

Lazio e Atalanta si sfidano all'Olimpico nel saturday night del ventiduesimo turno di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio e Atalanta si sfidano all'Olimpico nel saturday night del ventiduesimo turno di Serie A. Gara di notevole rilievo per la corsa Champions, e della quale conosciamo da qualche minuto le formazioni ufficiali. Sarri si affida a Felipe Anderson nel tridente con Immobile e Zaccagni, lasciando in panchina Pedro. In arrivo a breve, invece, le scelte di Gian Piero Gasperini. Nella Dea, invece, sono due le novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia: sulla sinistra c'è spazio per Zappacosta, che vince il ballottaggio con Ruggeri, mentre Edersonagirà da trequartista alle spalle di Hojlund e Lookman.