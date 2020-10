Lazio-Atalanta, formazioni ufficiali: Inzaghi conferma l'11 di Cagliari, Pasalic titolare

Lazio e Atalanta si sfideranno tra poco per l'ultimo dei recuperi della prima giornata di campionato. Simone Inzaghi conferma in blocco la stessa squadra che ha esordito in campionato vincendo sul campo del Cagliari. Tre cambi per Gasperini, che lascia fuori Caldara, De Roon e Muriel.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Atalanta (3-4-1-2) Sportiello; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.