Lazio avanti 1-0: partono subito i beceri cori anti-Napoli

La Lazio parte in vantaggio al 14' contro il Sassuolo con Felipe Anderson. Lancio illuminante di Marcos Antonio per lo scatto sul filo del fuorigioco del connazionale che la addomestica e in uscita non lascia scampo a Consigli. Prima e soprattutto dopo la rete biancoceleste partono i soliti beceri cori di discriminazione territoriale contro Napoli. "Vesuvio lavali col fuoco" e "Odio Napoli".